Plus Nistertal

90.+6! Torwart Redel köpft das 4:4 bei Neitersens irrer Aufholjagd – Alpenrod reicht 4:0-Führung nicht

i Acht-Tore-Wahnsinn in Atzelgift: Drei Tore des Spielertrainers Björn Hellinghausen (in Grau) reichten der SG Alpenrod nicht zum Heimsieg. Niklas Herfen (rechts) und die SG Neitersen jubelten spät. Foto: Horst Wengenroth

Was für ein Spiel am Freitagabend. Trotz einer 4:0-Führung bis in die 74. Minute reichte es für die heimische SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau in der Bezirksliga Ost nicht für die drei Punkte. Die abstiegsbedrohte SG Neitersen/Altenkirchen kam zurück und jubelte dank des Kopfballtores des aufgerückten Torwarts Constantin Redel nach einer Ecke in der sechsten Minute der Nachspielzeit über einen wichtigen Zähler beim 4:4 (2:0).