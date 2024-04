Plus Straßenhaus

2:2 ist im Abstiegskampf zu wenig: SG Ellingen verspielt 2:0-Führung auf eigenem Platz

Von Tom Hardt

Erneuter Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib. Im Heimspiel gegen die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod reichte der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth auf dem Kunstrasenplatz in Straßenhaus eine 2:0-Pausenführung nicht zum Sieg. 2:2 trennten sich die beiden Kontrahenten am Ende, wodurch Ellingen in der Tabelle weiter abrutscht und nun bereits fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer auf dem vorletzten Tabellenplatz rangiert.