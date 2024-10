Plus Wallmenroth

2:2 in der 90.: Eigentor der Marke „Kacktor des Monats“ verhindert Wallmenroths Sieg gegen gebeutelte Beroder

Von Tom Hardt

i Ein hart umkämpftes Spiel endet remis: Keinen Sieger gab es im Duell zwischen der SG Wallmenroth (links Tim Lück) und der SG Berod/Lautzert (weißes Trikot Tom Brand). Foto: Manfred Böhmer/balu

Die SG Wallmenroth/Scheuerfeld ist nach dem 2:2 (0:1) gegen die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis seit nunmehr sieben Spieltagen in der Bezirksliga Ost ungeschlagen. „Dies ist eine tolle Momentaufnahme. Allerdings ist dies auch nicht so überraschend, denn die Spiele zu Saisonbeginn haben wir allesamt nur knapp abgegeben. Solche Serien sollten nicht überbewertet werden, das kann in einer so ausgeglichenen Liga auch schnell wieder kippen“, so Wallmenroths Trainer Tarek Petri.