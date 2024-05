Plus Straßenhaus 2:2 im Kellerduell der Bezirksliga Ost: Unentschieden ist für SG Ellingen und den FC Kosova Montabaur zu wenig Von Fabian Herbst Alles oder nichts hieß es vor der Partie zwischen der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und dem FC Kosova Montabaur im direkten Kellerduell der Fußball-Bezirksliga Ost. Beide Teams lagen vor dem Spieltag mit je fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer auf dem vorletzten und letzten Platz der Tabelle. Nur der Gewinner der Partie durfte sich daher noch ernste Hoffnungen auf den Verbleib machen. Am Ende gab es jedoch keinen Sieger, dafür aber zwei Verlierer. Lesezeit: 2 Minuten

Aufgrund der Tabellensituation starteten beide Mannschaften nervös in die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Straßenhaus, in der die Ellinger besser ins Spiel fanden. Nach zahlreichen Eckbällen und ersten Torabschlüssen war es Tom Puderbach, der die Heimmannschaft mit einem sehenswerten Freistoß aus 20 Metern mit 1:0 in Führung brachte. Ellingen blieb ...