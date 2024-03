Plus Westum

Zwei Tore in Minute 94 und 96: Liebshausen dreht die Partie in Westum noch

Von Michael Bongard

Was für eine Nachspielzeit in Westum: Das neue Schlusslicht SG Westum/Löhndorf ging in der Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte in Minute 92 mit 3:2 gegen die SG Liebshausen/ Mörschbach/Argenthal in Führung, aber die Gäste schlugen in der vierten und sechsten Minute der Nachspielzeit zurück und gewannen am Ende mit 4:3 (1:1).