Wichtiges Spiel für Emmelshausen bei Bogel: Dem TSV droht bei einer Niederlage ein Abstiegsplatz

Von Michael Bongard , Mirko Bernd

Nur der SSV Boppard, der zum Start der englischen Woche in der Fußball-Bezirksliga Mitte am Wochenende spielfrei hatte, genießt am Mittwoch Heimrecht im Rhein-Hunsrück-Quartett. Alle anderen müssen auswärts ran.