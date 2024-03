Wichtige Heimspiele für Emmelshausen und Viertäler Oberwesel

A-Junior Mohamad Alhaj (vorne) könnte am Freitag gegen Maifeld-Elztal wieder auf dem Feld stehen, nachdem er am vergangenen Wochenende wegen einer Gehirnerschütterung passen musste. Oberwesels Pierre Port wird seiner Mannschaft gegen Bogel am Sonntag fehlen, er sah beim 1:2 bei Maifeld letzte Woche Gelb-Rot. Foto: B&P Schmitt