Westum und Oberzissen habe es in der Hand – Oberwinter spielt auswärts, Grafschaft zu Hause

Mit dem 3:1 gegen die Grafschafter SG (in Weiß) hat der SV Oberzissen um Kapitän Mike Bach (links) einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib in der Bezirksliga Mitte erzielt. Der SVO will nun bei der SG Oberwesel nachlegen, während die GSG zu Hause antritt. Foto: Vollrath