Plus Laubach Wagner warnt: Es gibt keine einfachen Spiele – Vordereifel empfängt Bogel Es ist wohl das, was man im Fußball eine Pflichtaufgabe nennt. Und damit auch das, was ein Trainer gar nicht gerne hört. Das ist im Fall von Niklas Wagner, Trainer der SG Vordereifel, nicht anders. Seine Elf hat nämlich als Tabellenzweiter der Fußball-Bezirksliga Mitte am Sonntag um 15 Uhr den Aufsteiger und Zwölften SG Bogel/Reitzenhain/Bornich zu Gast. Von Mirko Bernd

„Es gibt kein einfaches Spiel“, sagt Wagner und ergänzt: „Es wäre vermessen, so zu denken. Das ist in meinen Augen Fakt. An einem Tag X kann alles passieren, deswegen wollen wir uns voll auf unser Spiel konzentrieren.“ Ausrutscher will sich die SG im Gerangel um die vorderen Plätze nicht leisten, ...