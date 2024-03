Plus Laubach

Vordereifel will Lauf fortsetzen – Wagner bleibt demütig vor Heimspiel gegen Weitersburg

Von Mirko Bernd

i Das Rennen gegen die SG Vordereifel haben Nico Wilki (rechts) und Liebshausen mit 0:2 verloren, nun geht es nach Westum. Foto: B&P Schmitt

Erster Tabellenplatz, fünf Punkte Vorsprung: Die SG Vordereifel ist in der Fußball-Bezirksliga Mitte sehr gut aus den Puschen gekommen nach der Winterpause und hat sich mit drei Siegen in drei Spielen von Platz vier nach ganz vorne katapultiert. So soll es am Sonntag um 15 Uhr in Laubach gegen den Achten SV Weitersburg weitergehen.