Plus Laubach Vordereifel steht nach 4:1 gegen Bogel wieder vorne – Mey macht den Kane aus 45 Metern Die SG Vordereifel grüßt wieder von der Tabellenspitze: In der Fußball-Bezirksliga Mitte mühte man sich zu einem – am Ende klar verdienten – 4:1 (0:1)-Heimsieg gegen Aufsteiger SG Bogel/Reitzenhain/Bornich aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Von Sascha Wetzlar

Ein verwandelter Handelfmeter hüben wie drüben sowie Lukas Meys toller 3:1-Weitschusstreffer in Harry-Kane-Manier bleiben den 90 Zuschauern wohl am ehesten im Gedächtnis. Und da der bisherige Tabellenführer SG Mendig sich in Boppard eine 0:4-Klatsche einhandelte, schob sich die Eifel-SG mit jetzt 32 Punkten aus 14 Spielen wieder an die Spitze ...