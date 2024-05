Eine Hürde noch überspringen, dann ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte für die SG Vordereifel (in Rot mit Kapitän Max Geisen) perfekt. Wenn die SG am Pfingstsonntag in Laubach Westum schlägt, ist sie Meister und steigt erstmals in die Rheinlandliga auf. Geisen, der nach dem Bezirksliga-Aufstieg 2014 zur SG kam, wird nach der Saison aufhören. Wenn alles nach Plan läuft, wird er das als Spielführer der Meistermannschaft tun. Foto: Alfons Benz