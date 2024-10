Vor Derby gegen Emmelshausen: Argenthal trifft es hart, Vogt und Gründer am Knie verletzt

In der vergangenen Saison siegte in den beiden direkten Duellen einmal die SG Argenthal mit Daniel Römer (links) und einmal der TSV Emmelshausen mit Simon Scheid. Beide Klubs gewann jeweils ihr Heimspiel, Argenthal mit 6:3 und Emmelshausen mit 1:0. Am Sonntag um 14.45 Uhr treffen beide in Argenthal aufeinander. Foto: hjs-Foto