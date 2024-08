Plus Emmelshausen

Viele Fehlende vor dem Start gegen Ahrweiler II: Emmelshausens Coach hadert

Von Mirko Bernd

So sehr Christoph Karakassidis, der neue Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Emmelshausen, dem Start mit dem Heimspiel am Samstag um 16 Uhr gegen den Aufsteiger Ahrweiler BC II entgegenfiebert, so sehr ärgert er sich auch.