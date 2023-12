Plus Boppard Überraschung: Trainer Viktor Klein und SSV Boppard trennen sich – Hild übernimmt bis Sommer Die Nachricht mutet erst einmal überraschend an: Obwohl der Aufsteiger SSV Boppard in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit 24 Punkten als Achter im gesicherten Tabellenmittelfeld steht, haben sich der Vorstand und Coach Viktor Klein darauf geeinigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Bis zum Sommer wird Co-Trainer Michael Hild übernehmen – wie es danach weitergeht, ist derzeit noch offen. Von Sina Ternis

Die Nachricht ist auch für Vorstand Volker Icks überraschend, denn er war „ergebnisoffen“ in das Gespräch mit Klein gegangen, in dem es unter anderem um Kaderplanung für die kommende Saison gehen sollte. Im Gespräch habe sich dann rauskristallisiert, dass es vielleicht gut sei, neue Reize zu setzen. „Gerade in den ...