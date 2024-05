Das war ein optimaler Beginn für die SG Eintracht Mendig im Bezirksliga-Heimspiel gegen die SG Liebshausen: Nach Toren von Damir Mrkalj (3. Minute) und Milan Rawert (rechts) in der elften Minuten lag Mendig früh mit 2:0 vorn. Doch auch wenn hier Liebshausens Torwart Leon Roth am Boden ist, hatten am Ende die Gäste aus dem Hunsrück das bessere Ende für sich und holten an der Brauerstraße einen 4:2-Sieg. Foto: Tobias Jenatschek