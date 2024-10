Plus Emmelshausen TSV Emmelshausen: Gegen Mayen sind wieder mehr „Gedankenspiele“ möglich Von Michael Bongard i Der TSV Emmelshausen (weiße Trikots) empfängt am Mittwoch um 19.45 Uhr den TuS Mayen zum Kellerduell. Foto: K.F.Schmitt B & P Schmitt/B&P Schmitt Mit dem TSV Emmelshausen und dem TuS Mayen stecken zwei ehemalige Schwergewichte im Fußballverband Rheinland nach einem Drittel der Saison in der Bezirksliga Mitte voll im Abstiegskampf. Beide haben jeweils nur zehn Punkte in zehn Partien gesammelt, der Sieger im Nachholspiel am Mittwoch um 19.45 Uhr in Emmelshausen steht über dem Strich, der Verlierer belegt weiterhin den ersten Abstiegsplatz 13. Lesezeit: 1 Minute

Vier Mannschaften müssen am Saisonende runter in die A-Klasse. Für den TSV stehen schon Ende Oktober richtungsweisende Partien an. Nach dem starken 3:1-Derbysieg am Sonntag gegen Boppard will Trainer Christoph Karakassidis gegen Mayen und am Sonntag in Oberwinter nachlegen: „Aus der englischen Woche will ich sechs Punkte, also brauchen wir ...