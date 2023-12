Plus Boppard SSV Boppard reist nach Mülheim-Kärlich zum Wundertüten-Spiel bei der Rheinlandliga-Reserve Eine Partie steht in der Fußball-Bezirksliga Mitte in diesem Jahr noch aus: Der SSV Boppard ist am Mittwochabend (19.30 Uhr) bei der SG Mülheim-Kärlich II zu Gast. Für den Tabellenachten Boppard (24 Punkte) geht es um einen schönen Abschluss, für die Gastgeber um mehr.

Die Rheinlandliga-Reserve steht auf Platz 14 mit 15 Punkten und damit definitiv auf einem Abstiegsplatz, denn vier Teams müssen so oder so runter in der 17-köpfigen Klasse. Viele gehen davon aus, dass die SG-Reserve wie so oft in der Vergangenheit – mit Ausnahme der vergangenen Saison, als sie vor dem ...