SSV Boppard gegen SG Argenthal: Wer ist hier eigentlich der Favorit?

Nico Wilki (in Rot-Blau) traf am Sonntag nach 88 Minuten zum 3:2 für Argenthal gegen Ahrweiler II, in der vergangenen Saison traf er in Boppard um Kapitän Jan Simon ebenfalls nach 88 Minuten, da aber zum 2:2-Endstand. Am Sonntag um 15 Uhr trifft man sich an gleicher Stelle wieder, Wilki und Simon sind beide dabei. Foto: hjs-Foto