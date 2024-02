Licht und Schatten wechseln sich in der Vorbereitung des Fußball-Bezirksligaschlusslichts SG Westum/Löhndorf (rechts Marcel Ossendorf) ab. In den Testspielen hat das Team von Trainer Tomas Lopez und Co Agostinho da Cunha meist überzeugt und einige Siege eingefahren, jedoch täuschen die Resultate über weiter anhaltende Personalprobleme hinweg.