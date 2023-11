Plus Westum/Boppard/Oberwinter SG Mendig will vor Pokalspiel zunächst in Boppard bestehen – Auch TuS Mayen und SG Maifeld spielen auswärts Am 14. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte hoffen die SG Maifeld-Elztal, die SG Eintracht Mendig und der TuS Mayen allesamt auf drei Zähler in der Fremde. Die Maifelder wollen mit einem Sieg den Abstand nach unten weiter vergrößern, Tabellenführer Mendig und Verfolger Mayen dagegen ihre Spitzenplätze weiter untermauern. Von Jan Müller

SG Westum/Löhndorf - SG Maifeld-Elztal (So., 14.30 Uhr). Während sich die Hausherren im Kampf um den Klassenverbleib nach einem Erfolgserlebnis sehnen, würden die Gäste vom Maifeld gerne das eigene Punktepolster zu den Abstiegsrängen weiter vergrößern. In der Vergangenheit bot dieses Aufeinandertreffen oftmals rassige Duelle mit einigem Zündstoff. So konnte in der ...