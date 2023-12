Plus Koblenz Rübenacher Abschluss beim Tabellenletzten – Anadolu erwartet Liebshausen Bis Freitagabend waren alle Spiele am vorletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte in diesem Jahr noch angesetzt. Von Wilfried Zils

SV Anadolu Koblenz -SG Liebshausen So., 15 Uhr Nach dem 8:2-Erfolg gegen Oberwinter geht Anadolu mit viel Selbstvertrauen an die Aufgabe gegen Liebshausen. „Liebshausen ist eine Mannschaft, die immer zu beachten ist. Wir dürfen nicht überheblich in das Spiel gehen, sondern müssen sehr konzentriert an die Aufgabe gehen“, fordert Anadolus Trainer ...