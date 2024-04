Plus Koblenz Rübenach auf Kurs – Mülheim-Kärlich II vor dem Klassenverbleib Erfolgreiches Wochenende für den FV Rübenach und die Zweitvertretung der SG 2000 Mülheim-Kärlich in der Bezirksliga Mitte: Das Duo unterstrich mit Siegen die gute Form der vergangenen Wochen. Lesezeit: 1 Minute

TSV Emmelshausen - FV Rübenach 0:3 (0:2). Der Aufwärtstrend des FVR hält an: Die Mannschaft im Trainer Dominik Lauer verbuchte mit dem 3:0 in Emmelshausen den dritten Sieg in Folge und wahrt den Anschluss an die vorderen Plätze. Für den TSV spitzt sich indes die Lage im Abstiegskampf zu. Rübenach ...