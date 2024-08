Rheinböllen gegen Boppard: Ein Derby ohne Tradition – Letztes Duell vor 25 Jahren

Beim 0:3 zum Auftakt in Argenthal gab es für die Rheinböllener Bank um (von links) Ricardo de Sousa, Maurice Müller und Trainer Rafael Sousa nicht viel zu bestaunen. Das soll am Freitag besser werden, wenn um 19 Uhr das erste Heimspiel für den TuS nach der Rückkehr in die Bezirksliga ansteht: Mit dem Rhein-Hunsrücker Rivalen SSV Boppard ist zum ersten Mal nach 25 Jahren wieder Sousas Heimatverein zu Gast in Rheinböllen. Foto: B&P Schmitt