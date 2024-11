Remis sorgt bei Ahrweiler II für erheblichen Frust – Unterschiedliche Meinungen nach Oberwinterer Niederlage

Rheinböllen (weiße Trikots) war allenfalls bei Distanzschüssen und Freistößen wie diesem gefährlich, einer davon führte auch zum 2:2-Ausgleich. Was bei der Ahrweiler Reserve (in Rot) am Ende für große Enttäuschung sorgte, hatte sie doch schon mit 2:0 geführt. Foto: Vollrath