Plus Vallendar Relegtion zur Bezirksliga Mitte: Mosel Löf startet in Vallendar – Plaidt Dritter im Bunde Von Sina Ternis Um nichts weniger als um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga Mitte geht es am Dienstag (20.15 Uhr) für die SG Mosel Löf, die die Kreisliga A Staffel 7 als Tabellenzweiter abgeschlossen hat und neben dem SC Vallendar (Zweiter Staffel 5) und dem FC Plaidt (Zweiter Staffel 3) zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde der Gruppe Mitte berechtigt ist. Lesezeit: 1 Minute

Zunächst tritt die Elf von Trainer Udo Seifert in Vallendar an, ehe am Samstag (17.30 Uhr) der Verlierer und Plaidt aufeinandertreffen. Ist das Löf, findet die Partie in Oberfell statt, ist es Vallendar, hat Plaidt ein Heimspiel. Die letzte Partie zwischen Plaidt und dem Gewinner von Spiel eins ist auf ...