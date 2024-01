Preis für das sportliche Lebenswerk: Rudi Völler ist der erste Gratulant von Karl Hartmann aus Cochem

Für sein sportliches Lebenswerk ausgezeichnet wurde der Cochemer Karl Hartmann (hinten, Fünfter von links), der in Grenzau von FVR-Präsident Gregor Eibes und DFB-Sportdirektor Rudi Völler eingerahmt wird. Seit 1993 ist Hartmann Sportlicher Leiter beim TSV Emmelshausen. Foto: Picasa/Frank Jellinek

Die Veranstaltung fand im Hotel Zugbrücke in Grenzau statt – aus Höhr-Grenzhausen kam der erste Rheinlandpokalsieger der Verbandshistorie, die am 11. Juni dieses Jahres 75 Jahre umfassen wird.

„Der Tag des Ehrenamts ist immer ein ganz besonderer Tag im Fußballverband Rheinland – es ist einer der wichtigsten Tage des Jahres, weil wir Menschen ehren, die uneigennützig für andere da sind“, sagte FVR-Präsident Gregor Eibes.

Neben Thomas Bergmann (DFB-Vizepräsident und Präsident des Fußball-Regional-Verbandes Südwest), Monika Sauer (Präsidentin des Sportbundes Rheinland), FVR-Ehrenpräsident Walter Desch aus Alterkülz und vielen Ehrenmitgliedern des Verbandes begrüßte Eibes eine herausragende Persönlichkeit in Grenzau: Rudi Völler, Weltmeister von 1990 und aktuell DFB-Direktor der A-Nationalmannschaft der Männer, war zu Gast im Westerwald.

Mein Respekt und meine Anerkennung gilt all jenen, die sich ehrenamtlich einbringen – ich weiß, wie schwierig das ist. Und ohne das Ehrenamt geht es nicht. Rudi Völler

„Veranstaltungen wie diese sind enorm wichtig“, sagte Völler: „Mein Respekt und meine Anerkennung gilt all jenen, die sich ehrenamtlich einbringen – ich weiß, wie schwierig das ist. Und ohne das Ehrenamt geht es nicht.“

Das sieht natürlich auch Patrik Klos so – der neue Landesehrenamtsbeauftragte des Fußballverbandes Rheinland trug die Laudationen für die Preisträger vor. „Der Tag des Ehrenamts ist der Festtag für die Fußballfamilie im Rheinland“, meinte Klos. „Ich spreche aus eigener Erfahrung: Es ist ein ganz besonderer Moment, eine solche Ehrung zu erfahren. Das sind Augenblicke, die man nicht vergisst.“

Zwölf Ehrungen für das Lebenswerk

Zusätzlich zu den Ehrenamtspreisträgern des Jahres 2023 wurden zwölf weitere Personen geehrt, die sich im Fußball im Rheinland in besonderer Weise verdient gemacht haben – und das über einen langen Zeitraum. Anlässlich des bevorstehenden Jubiläums zum 75-jährigen Bestehen des Fußballverbandes Rheinland zeichnete der FVR Ehrenamtler für ihr Lebenswerk aus, die sich in den verschiedensten Funktionen, Aufgabenbereichen und auf den unterschiedlichsten Ebenen in ihrer Freizeit für die Fußballfamilie im Rheinland engagiert haben und immer noch engagieren. Ohne Menschen wie diese, ohne das Ehrenamt würde es den Fußball im Rheinland in seiner heutigen Form und mit all seinen Facetten nicht geben.

Aus dem Kreis Hunsrück/Mosel wurde der Cochemer Karl Hartmann, der seit mehr als 30 Jahren die Geschicke beim TSV Emmelshausen führt, für sein Lebenswerk geehrt. Der erste Gratulant war Weltmeister Rudi Völler.

Karl Hartmann hat sich in seinem ganzen sportlichen Leben für den Fußball eingesetzt. Besonders der Jugendfußball lag ihm dabei am Herzen. In seiner aktiven Laufbahn spielte er in der Zeit von 1963 bis 1985 für die Spvgg Cochem und den SVC Kastellaun. Im Anschluss war er von 1985 bis 1993 bei verschiedenen Vereinen als Trainer tätig. Seit 1993 und bis zum heutigen Tag ist er Sportlicher Leiter beim TSV Emmelshausen. Schon während seiner aktiven Laufbahn fungierte Karl Hartmann von 1975 bis 1983 als Staffelleiter bei den Junioren, war von 1981 bis 2022 Kreistrainer der Junioren und von 2002 bis 2008 DFB-Stützpunkttrainer.

Im Kreisvorstand des Fußballkreises Hunsrück/Mosel fungiert er seit 2009 als Kreisbildungsbeauftragter. Karl Hartmann ist somit seit mehr als 50 Jahren in der Fußballfamilie aktiv und ein Vorbild für viele im Fußballkreis Hunsrück/Mosel.

Neun Kreisehrenamts-Preisträger

Die DFB-Aktion Ehrenamt gibt es seit 1997, die neun Kreis-Ehrenamtspreisträger genießen auch in diesem Jahr ein Dankeschön-Wochenende, das vom 10. bis 12. Mai in Düsseldorf stattfindet. Die Auszeichnung der Preisträger wurde bereits bei einer Veranstaltung oder einem Heimspiel im eigenen Verein vorgenommen. Preisträger aus dem Kreis Hunsrück/Mosel ist Reinhold Günzer vom FC Faid.

Reinhold Günzer hat den FC Faid während der Coronazeit mit unermüdlichem Einsatz zusammengehalten und initiiert auch jetzt Vereinsaktivitäten im Spielbetrieb, aber gerade auch im Vereinsleben (Umwelttag, Raststation am 1. Mai für Sportler, Wanderer und Jedermann, Kirmesorganisation, Karnevalsumzug, Martinsumzug, Wanderungen, Arbeitseinsätze am Sportplatz, Kulturbühne Faid und vieles mehr).

Der 67-jährige Reinhold Günzer (vorne, Dritter von links) vom FC Faid gehörte zu den Preisträgern „Ehrenamt“, die für ihr großes Engagement ausgezeichnet wurden. Foto: Picasa/Frank Jellinek

2022 hat er nach Beginn des Ukrainekrieges am 1. Mai die Kreisbetreuerin mit mehr als 40 geflüchteten Ukrainerinnen (davon mehr als 20 Kinder) zur Raststation am Vereinsheim eingeladen, betreut und kostenfrei verpflegt. Während der Corona-Pandemie organisierte er in den Ferien für Kinder und Jugendliche einzelne Juniortage mit spielerischen und sportlichen Aktionen. Reinhold Günzer ist sich für nichts zu schade und immer mittendrin. Aber das ist noch nicht alles. Neben seiner Funktion beim FC ist er zusätzlich von Beginn an im Vorstand der Spielgemeinschaft SG Eifelhöhe tätig – auch hier mit vollem Einsatz und der gleichen Leidenschaft.

Weiterhin arbeitet er ehrenamtlich für die Cochemer Tafel und engagiert sich gerade für die Integration der Ukraineflüchtlinge in die Gesellschaft. Er hilft beim Ausfüllen der Papiere, bei der Wohnungssuche und versucht dabei, für die Kinder und Jugendliche einen Weg in die Vereine vor Ort zu ebnen – und das nicht nur zu seinem FC Faid.

Aus dem Fußballverband Rheinland wurden vier der insgesamt neun Kreisehrenamts-Preisträger in den DFB-Club 100 berufen. Auch Reinhold Günzer gehört zu diesem Quartett.

Neun „Fußballhelden“ im FVR

Der Wettbewerb „Fußballhelden – junges Ehrenamt“ wurde zum achten Mal ausgeschrieben. Er ist ausgerichtet auf Jugendtrainer, Jugendleiter sowie erstmalig auch für Schiedsrichter im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. Auch hier erfolgte die offizielle Auszeichnung bei einer Veranstaltung oder einem Heimspiel im eigenen Verein. Die Preisträger dieses Wettbewerbs aus dem Gebiet des gesamten DFB werden zur Fußball-Bildungsreise nach Santa Susanne bei Barcelona eingeladen, organisiert und durchgeführt vom DFB und seinem Kooperationspartner „KOMM MIT“. Mit dabei wird dann auch Jonas Wolf vom FC Burgen sein, dem „Fußballheld“ aus dem Kreis Hunsrück/Mosel.

Der 18-jährige Jonas Wolf (hinten, Zweiter von rechts) vom FC Burgen wurde in der Rubrik „Fußballhelden“ vom Verband geehrt. Foto: Picasa/Frank Jellinek

Jonas Wolf hat eine tolle Entwicklung zu einem engagierten Jugendtrainer genommen. Aktuell trainiert er eine F-Juniorenmannschaft. Zwischenzeitlich hat er den DFB-Basiscoach absolviert, bereitet sich auf den Erwerb der C-Lizenz vor und hat zudem Interesse, im Kreisvorstand das Amt des Medienbeauftragten zu übernehmen.

Buch erinnert an FVR-Historie

Der Tag des Ehrenamts war die erste Veranstaltung des Fußballverbandes Rheinland in dessen Jubiläumsjahr: Der FVR feiert am 11. Juni sein 75-jähriges Bestehen. Anlässlich dessen wird ein Buch veröffentlicht. Darin werden neben der Historie des Verbandes viele der Persönlichkeiten beleuchtet, die aus ihm hervorgegangen sind – ob Spieler, Trainer, Schiedsrichter oder Funktionäre. Es wird an Meister und Pokalsieger, an besondere Vereine und außergewöhnliche Ehrenamtler, an Partnerschaften auf internationaler Ebene erinnert. 75 bewegte Jahre FVR mit vielen Erlebnissen, Ereignissen und Geschichten, auf die es sich zurückzublicken lohnt. red