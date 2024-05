Plus Oberwinter

Platz zwei im Fokus: Oberwinter fährt zum Gipfeltreffen nach Mayen

i 1:1 endete das Hinspiel zwischen Oberwinter und Mayen (schwarze Hosen), wobei Thomas Enke (rechts) für die Gastgeber in der Nachspielzeit noch ausglich. Auch am Samstag dürfte es wieder eng zugehen. Foto: Vollrath

Am 31. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte muss der Tabellendritte zum Tabellenvierten. Am Samstag (15.30 Uhr) tritt der TuS Oberwinter beim TuS Mayen an. Am Sonntag erwartet dann der Tabellenzweite SV Anadolu Spor Koblenz den Fünften FV Rübenach – im Kampf um die Meisterschaft und um Platz zwei können also Vorentscheidungen fallen.