Auch wenn die Ahrweiler Reserve (in Rot) in dieser Szene die Lufthoheit behauptet, war am Ende des Derbys dann doch der SV Oberzissen (grüne Trikots) obenauf, der sich mit 3:2 durchsetzte und damit seinen vierten Sieg in Serie feierte, während Ahrweiler II seine fünfte Pleite in Folge erlebte. Foto: Vollrath