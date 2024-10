Während der SV Oberzissen (grüne Trikots) mit dem 1:7 beim FC Metternich zuletzt eine empfindliche Schlappe hinnehmen musste, beendete die Reserve des Ahrweiler BC (in Rot) mit dem 2:0 gegen die SG Maifeld ihren Negativlauf. Am Sonntag mus sich der ABC II nun in Metternich behaupten und versuchen, eine ähnlich hohe Pleite zu vermeiden, während der SVO zu Hause den Tabellenzweiten FV Rübenach erwartet. Foto: Vollrath