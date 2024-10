Oberwinter und Oberzissen verspüren Rückenwind – Kellerduell bei Ahrweiler II

Mit dem 3:2 gegen den Ahrweiler BC II (in Rot) feierte der SV Oberzissen (grüne Trikots) seinen vierten Sieg in Folge. Nun ist die Mannschaft bei Tabellennachbar FC Metternich gefordert, während der ABC II nach fünf Niederlagen in Serie die zuletzt ebenfalls erfolglose SG Maifeld-Elztal zum Kellerduell erwartet. Foto: Vollrath