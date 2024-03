Ob Oberwesel Lukas Stüber (in Weiß, am Ball) diesen Pressschlag gegen Bogels Sascha Schaab-Lorch gewonnen hat, ist nicht überliefert, dafür aber, dass der schnelle Stüber beim wichtigen 3:1-Heimsieg in Winzberg alle drei Treffer für die SG Viertäler erzielte. Foto: B&P Schmitt