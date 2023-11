Neuauflage nach mehr als sieben Jahren: Früher war der TSV immer Favorit gegen Liebshausen

SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal gegen TSV Emmelshausen – das Derby hat es in der Fußball-Bezirksliga Mitte auch lange nicht mehr gegeben, das letzte Mal standen sich die beiden Klubs in der Meisterschaft in der Saison 2015/16 gegenüber. Der spätere Meister Emmelshausen gewann beide Partien damals mit 1:0. Nun kommt es zum Aufeinandertreffen am Sonntag um 14.45 Uhr – wahrscheinlich in Liebshausen. Ist der Rasen dort unbespielbar, wird nach Argenthal ausgewichen.