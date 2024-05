Plus Bogel Nach 3:3 gegen den FV Rübenach: Ein Fünkchen Hoffnung bleibt für die SG BoReiBo noch Von Thorsten Stötzer i Rübenachs Pascal Tillmanns treibt hier den Ball nach vorne. Bogels William Huth ist nicht nah genug dran. Foto: Thorsten Stötzer Sie führten früh, trafen dreimal Aluminium, lagen aber meiste Zeit in Rückstand und spielten am Ende Unentschieden. Somit bleibt nach ihrem 3:3 (1:2) gegen den FV Rübenach das Schicksal der SG Bogel/Reitzenhain/Bornich in der Bezirksliga Mitte offen. Lesezeit: 2 Minuten

Ein Rest Zuversicht auf den Klassenverbleib via Entscheidungsspiel ist geblieben, vor allem wegen des überzeugenden Auftritts. „Das war mit unsere beste Leistung in dieser Saison“, so SG-Trainer Patrick Marner. So richtig kam der Coach der Einheimischen nicht nach mit dem Registrieren der Hundertprozentigen, wobei die Rübenacher in dieser Hinsicht kaum nachstanden. ...