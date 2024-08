Plus Oberzissen

Mund verspürt nach zwei Niederlagen „gewissen Druck“ – Oberzissen erwartet entspannte Maifelder

Von Lutz Klattenberg

In Oberzissen ist Kirmes, und daher findet bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) das Heimspiel des SV Oberzissen in der Fußball-Bezirksliga gegen die SG Maifeld-Elztal statt. Der nach zwei Partien noch punktlose SVO erwartet entspannte Maifelder.