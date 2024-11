Plus Mendig/Mayen

Mendig spielt gegen Argenthal und steht kurz vor Herbstmeisterschaft – Mayen bei Anadolu

Von Jan Müller

Der SV Eintracht Mendig könnte bereits am Sonntag die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Mitte perfekt machen. Auf dem Sportplatz an der Brauerstraße empfängt der immer noch ungeschlagene Tabellenführer die Argenthal/Liebshausen/ Mörschbach. Den TuS Mayen erwartet derweil eine ziemlich schwierige Aufgabe: Die Eifeler fahren zum SV Anadolu Koblenz nach Lützel.