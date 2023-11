Plus Boppard Mendig muss die Tabellenführung abgeben: Deftige Niederlage in Boppard – Mittwoch kommt Schneifel im Pokal Eine kalte Dusche bekam die SG Eintracht Mendig am Sonntagnachmittag beim SSV Boppard. Nach glücklosen 90 Minuten stand mit der 0:4 (0:3)-Niederlage nicht nur die dritte Saisonniederlage fest, sondern gleichzeitig verloren die Vulkanstädter damit auch die Tabellenführung an die SG Vordereifel, die jedoch ein Spiel mehr aufweist. Von Jan Müller

Das nächste Pflichtspiel der Schäfer-Elf lässt derweil nicht lange auf sich warten, denn schon am Mittwochabend, 20 Uhr, empfängt man im Achtelfinale des Rheinlandpokals den Rheinlandliga-Tabellenführer SG Schneifel an der heimischen Brauerstraße. Auf dem Kunstrasen in Boppard-Buchenau schoss Houssine Jebri den Aufsteiger vom Rhein bereits nach elf Minuten in Front. Jebri war ...