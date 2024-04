Plus Mayen Mayen beendet Westumer Siegesserie – TuS bleibt in Verfolgergruppe, SG auf einem Abstiegsplatz Von Jan Müller i Am Boden gab's für Westums Fußballer (links Lukas Gaydos) gegen die flinken Mayener um Tim Feiler (rechts) nichts zu holen – der TuS siegte 4:0, bleibt Tabellenführer SG Vordereifel auf den Fersen, und die SG Westum/Löhndorf verbleibt auf einem Abstiegsplatz. Foto: Tobias Jenatschek Favoritensieg im Mayener Nettetalstadion: Fußball-Bezirksligist TuS Mayen hat sich gegen die abstiegsgefährdete SG Westum/Löhndorf mit 4:0 (2:0) durchgesetzt und bleibt damit in der Verfolgergruppe von Spitzenreiter SG Vordereifel. Lesezeit: 2 Minuten

Die ersatzgeschwächten Westumer konnten nicht an ihre Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen, was aber auch daran lag, dass die Hausherren keinerlei Zweifel aufkommen lassen wollten und eine starke Partie boten. „Wir wollten Mayen in Zweikämpfe verwickeln, dies ist uns aber zu keinem Zeitpunkt gelungen. Mayen hat dafür gesorgt, dass die ...