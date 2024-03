Plus Mertloch „Maximaler Dilettantismus“: SG Viertäler Oberwesel verliert auch bei der SG Maifeld-Elztal Von Michael Bongard Die SG Maifeld-Elztal hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte nach Rückstand die SG Viertäler Oberwesel vor 100 Zuschauern in Mertloch mit 2:1 (1:1) bezwungen. Nach der dritten Niederlage im dritten Spiel nach der Winterpause verliert der Tabellendrittletzte Oberwesel bei vier Absteigern das rettende Ufer immer mehr aus den Augen. Lesezeit: 2 Minuten

13 Punkte aus 21 Spielen lautet die ernüchternde SGVO-Bilanz, in Mertloch kassierte Oberwesel (erst drei Saisonsiege) die 14. Niederlage. Am kommenden Sonntag muss die SG Viertäler in Winzberg gegen die SG Bogel gewinnen, ansonsten kann man nach sieben Jahren Bezirksliga wieder für die A-Klasse planen. Gegen Maifeld-Elztal war es für das ...