Plus Mörschbach

Liebshausener Leistungssteigerung in Hälfte zwei bringt keinen Ertrag – 0:1 gegen Rübenach

Von Robert Mattern

i Bezirksliga-Top-Torjäger Ronaldo Kröber (rechts) ging in Mörschbach leer aus, aber trotzdem gewann Kröbers FV Rübenach mit 1:0 beim Gastgeber SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal um (von links) Serge Ndongo und Raphael Kauer. Foto: B&P Schmitt

Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal bewegt sich tabellarisch in der Fußball-Bezirksliga Mitte nicht vom Fleck. Nach dem 0:1 (0:1) in Mörschbach gegen den FV Rübenach zementierte die Spielgemeinschaft zum achten Mal in Folge den siebten Tabellenplatz. Rübenach bleibt Sechster – mit nun sechs Punkten mehr als Liebshausen.