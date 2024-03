Plus Mörschbach Liebshausen erneut ohne Kunz und Krenn – Maifeld hat zwei Spiele in drei Tagen Von Michael Bongard Der Tabellensiebte SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal (33 Punkte) begrüßt am Mittwoch (19.45 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga Mitte auf dem Mörschbacher Rasen den unteren Tabellennachbarn SG Maifeld-Elztal (28 Zähler). Lesezeit: 1 Minute

Drei Tage nach dem überaus kuriosen 4:3-Sieg beim Schlusslicht Westum, als Liebshausen das 2:3-Gegentor in der 92. Minute mit Treffern in der 94. und 96. Minute konterte, kann der Siebte Liebshausen mit einem Heimsieg im Nachholspiel gegen den Achten aus Gering-Kollig, Polch und Mertloch bis auf einen Punkt an den ...