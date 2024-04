Plus Simmern

Letzte Chance für Oberwesel gegen Oberzissen – Boppard hat vor Grafschaft noch etwas Puffer

Von Mirko Bernd , Michael Bongard

Für die SG Viertäler Oberwesel ist es so etwas wie die letzte Chance, für den SSV Boppard herrscht in dieser Beziehung noch Puffer vor dem 27. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte.