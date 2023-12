Plus Kreis Ahrweiler Keine Tore beim Derby in Oberzissen– Bittere Pleite für Grafschaft – Oberwinter siegt mit Feldspieler im Tor Während Fußball-Bezirksligist Grafschafter SG mit einer bitteren Niederlage im Kellerduell in die Winterpause geht, kamen der SV Oberzissen und Schlusslicht SG Westum/Löhndorf zu einem torlosen Remis, das aber auch nur bedingt glücklich machte. Zufriedener geht hingegen der TuS Oberwinter nach seinem Heimsieg in die Winterpause. Von Daniel Fischer, Lutz Klattenberg

SV Oberzissen – SG Westum/Löhndorf 0:0. Auf dem Oberzissener Rasen, der in Anbetracht der vielen Niederschläge der jüngsten Zeit durchaus ordentlich bespielbar war, entwickelte sich von Beginn an das erwartete Kampfspiel. Die beste Gelegenheit für die Gastgeber vor der Pause hatte Tim Esten, der bei einem Konter an Westums Torwart ...