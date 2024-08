Plus Simmern Heimspielwoche für Argenthal, Druck für den TSV und „maximal undankbar“ für Rheinböllen Mirko Bernd Von Michael Bongard i Ob das Heimspiel am heutigen Samstag gegen die SG Mülheim-Kärlich II für den TSV Emmelshausen und seinen Trainer Christoph Karakassidis eine knifflige Angelegenheit wird, wird sich ab 17 Uhr auf dem Kunstrasen an der Hunsrückhöhenstraße herausstellen. Das einzige Heimspiel bislang ging zum Saisonstart mit 1:3 gegen Ahrweiler II verloren. Foto: hjs-Foto Der punktlose TSV Emmelshausen steht vor dem dritten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte am heutigen Samstag gegen Mülheim-Kärlich II schon unter Zugzwang. Lesezeit: 3 Minuten

TSV Emmelshausen - SG Mülheim-Kärlich II (Sa., 17 Uhr). Heute gilt es für den TSV. Nach zwei Niederlagen zu Beginn gegen Aufsteiger Ahrweiler II daheim (1:3) und danach in Weitersburg (0:1), sollen die ersten Punkte gegen die ebenfalls noch punktlose Rheinlandliga-Reserve her. Für Emmelshausens Trainer Christoph Karakassidis, der in seiner Arbeit ...