Heimniederlage gegen Mülheim-Kärlich II: Dämpfer und frühe Verletzte für TSV Emmelshausen

Für Emmelshausens Offensivmann Ozan Inal (links) war schon nach 26 Minuten verletzungsbedingt Schluss, sein Teamkollege Leo Kabashi musste schon nach 19 Minuten raus. Das spielte der Mülheim-Kärlicher Reserve um Chame Bedouihech sicherlich auch in die Karten beim 2:0-Sieg in Emmelshausen am Freitagabend. Foto: Mark Dieler