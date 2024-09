Plus Argenthal

Germania kassiert 1:2 und zwei Mal Rot – SVU und Weitersburg glänzen

Der FC Metternich ist in der Fußball-Bezirksliga Mitte ins Mittelfeld abgerutscht, die Germania stand sich beim 1:2 in Argenthal selbst im Weg. Dagegen bleibt der SV Untermosel (3:1 gegen Emmelshausen) die positive Überraschung der Saison, auch der SV Weitersburg (4:1 in Rheinböllen) wusste zu überzeugen.