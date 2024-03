Plus Liebshausen/Niederburg

Früher als erwartet: Marc Thiele kehrt nach Liebshausen zurück – Trio mit Peifer und Schulzki

Von Michael Bongard

i Noch steht Marc Thiele bei A-Klässer SG Niederburg/Biebernheim/ Damscheid an der Linie. Im Sommer kehrt der Trainer zu seinem Heimatverein SG Liebshausen/ Mörschbach/Argenthal zurück. Foto: B&P Schmitt

Der in Argenthal lebende Marc Thiele kehrt nach zehn Jahren (fünf davon beim JFV Rhein-Hunsrück und fünf bei A-Klässler SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid) zurück zum Fußball-Bezirksligisten SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal: Thiele unterstützt ab der kommenden Saison Spielertrainer Simon Peifer und Co-Trainer Marvin Schulzki, der nach langer Verletzungspause wieder als Spieler angreifen will, als Trainer an der Seitenlinie.