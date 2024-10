Plus Gering

Fischer appelliert: Den Kopf ausschalten und mit Herz spielen – Maifeld-Elztal spielt in Rheinböllen

Von Lutz Klattenberg

Nach dem ersten Saisondrittel in der Fußball-Bezirksliga Mitte rückt die Tabelle für die SG Maifeld-Elztal mehr und mehr in den Fokus. Die Partie am Sonntag (14.45 Uhr) beim TuS Rheinböllen ist schon ein enorm wichtiges Spiel.