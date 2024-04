Plus Winzberg Fahning nach Oberwesels 0:3 gegen Oberzissen: Haben jetzt Planungssicherheit – Vogt geht Von Michael Bongard i SG Viertäler - SV Oberzissen Foto: Hermann-Josef Stoffel Christoph Fahning hat klare Worte gefunden nach der 0:3-Heimpleite seiner SG Viertäler Oberwesel in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den Abstiegskonkurrenten SV Oberzissen. „Wir haben jetzt Planungssicherheit für die A-Klasse“, sagte der Spielertrainer. Bei sechs Spieltagen vor Schluss und sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer Rang 13 ist für den Tabellenvorletzten Oberwesel die Messe aus Fahnings Sicht gelesen. Lesezeit: 1 Minute

„Die Mannschaft hat in dem Spiel gegen Oberzissen ein klares Statement abgegeben, was sie eher will. So hat sie dann auch gespielt, das tut mir vor allem leid für unsere Zuschauer“, sagte Fahning, der auch direkt nach Abpfiff das Sportgelände in Winzberg verließ: „Verlieren ist das eine, aber das war ...