Ersatzgeschwächt im Eröffnungsspiel: Vordereifel hält beim 0:2 mit, bezahlt aber Lehrgeld

Fuß auf dem Ball, aber nach 90 Minuten nichts in der Hand: Ole Conrad (in Rot) und die SG Vordereifel verloren zum Start mit 0:2 gegen die SG Hochwald um René Mohsmann und Maximilian Hoffmann (rechts). Stammkraft Conrad kam nach zwei Wochen Urlaub in der 68. Minute ins Spiel. Foto: Mark Dieler